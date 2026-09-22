Toptransfer mit Makel: Der BVB-Plan mit Gadou

Knapp 20 Millionen Euro legte Borussia Dortmund im Sommer auf den Tisch, um Joane Gadou von RB Salzburg loszueisen. Der 1,95-Hüne, der bei Paris St. Germain ausgebildet wurde, galt bereits seit langem als Toptalent, doch es erschien unklar, wie viel Zeit der Franzose benötigt, um sich an die neue Liga und die gestiegenen Ansprüche zu gewöhnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur wenige Wochen nach Saisonstart kann man getrost konstatieren, dass der Innenverteidiger eine der Entdeckungen der jungen Spielzeit ist. In sechs von sieben Pflichtspielen stand Gadou in der Startelf – und überzeugte mit Topleistungen und einem enormen Sprinttempo. Doch in einem Bereich arbeitet Trainer Niko Kovac mit dem Rechtsfuß intensiv und sieht hohes Verbesserungspotenzial, wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten.

Nebenmann Nico Schlotterbeck (26) zeigte sich zuletzt begeistert von seinem neuen Nebenmann: „Die Neuzugänge, die kamen, sind alle auf einem Top-Niveau. Wenn ich da nur an Joane Gadou neben mir in der Innenverteidigung denke: Das ist schon höchste Klasse.“ Gadou ist ein absoluter Modellathlet und etablierte sich in kürzester Zeit als rechtes Glied in der Dreierkette des BVB.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Neuzugänge überzeugen: Kann der BVB die Bayern herausfordern? Ja, es wird spannend bis zum Schluss Nein, der BVB braucht noch ein Jahr Nein, die Bayern sind enteilt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Starkes Zweikampfverhalten und ein enormes Tempo zeichnen den Youngster aus. Gegen den VfB Stuttgart bewies Gadou seinen Wert bei einer spektakulären Rettungsaktion gegen durchgebrochenen Ermedin Demirovic (28), den er mit einem 36 km/h-Sprint noch einholte und rechtzeitig abgrätschte. Gegen den Ball überzeugt Gadou auf ganzer Linie. Mit dem Spielgerät am Fuß hat der U21-Nationalspieler jedoch noch seine Probleme.

Das bestätigte Kovac auf der Pressekonferenz nach der Partie: „Wie er den Ball verteidigt, das ist überragend. Genau deshalb haben wir ihn verpflichtet. Am Ball muss er manche Situationen anders lösen, aber daran arbeiten wir. Wenn man junge Spieler hat, muss man ihnen auch Fehler zugestehen.“ Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ gehe es dabei vor allem um Details bei der Annahme: Positionierung, Verarbeitung und Vororientierung.