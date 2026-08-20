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Bundesliga

Heiße Spur: Frankfurt arbeitet an Abwehr-Zugang

Eintracht Frankfurt fahndet unter Hochdruck nach einem neuen Defensivakteur. Eine konkrete Spur führt nach Frankreich.

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Lilian Brassier geht an den Fans vorbei @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger ist Eintracht Frankfurt womöglich in der Ligue 1 fündig geworden. Der Bundesligist bastelt nach Informationen der ‚Bild‘ an einem Transfer von Lilian Brassier (26), der noch bis 2029 bei Stade Rennes unter Vertrag steht. Aktuell laufen die Gespräche.

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Beim französischen Erstligisten war Brassier in der vergangenen Saison im Abwehrzentrum weitestgehend gesetzt. Trotzdem soll Rennes bereit sein, den 1,86 Meter großen Linksfuß abzugeben. Ob sich die Vereine auf eine Ablöse einigen können, bleibt abzuwarten.

Neben Brassier steht laut der ‚Bild‘ auch Clément Akpa (24) erneut auf Frankfurts Liste. Der Innenverteidiger von AJ Auxerre war schon vergangenen Sommer Thema am Main, FT berichtete im April 2025 exklusiv vom Eintracht-Interesse.

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Adi Hütter sollen Spielweise und Mentalität der Verteidiger in der Ligue 1 besonders gefallen. Auch Thilo Kehrer (29), ehemaliger Schützling vom SGE-Coach bei der AS Monaco, sowie Diogo Leite (27/vereinslos) wurden zuletzt in Frankfurt gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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