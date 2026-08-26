Der Anti-Nagelsmann: Klopps erste DFB-Schritte

Die Vorstellung von Jürgen Klopp als neuem Nationaltrainer hatte einige denkwürdige Momente. Was definitiv zu erkennen war: Der neue Bundestrainer strotzt vor Energie und will schnell etwas bewegen, Strukturen prüfen, neue schaffen und das Entwicklungstempo anziehen. Einer der Kernpunkte – so betonte der starke Kommunikator – sei dabei der Kontakt zu den wichtigsten Spielern und Vereinsverantwortlichen.

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Seinen Worten lässt Klopp offenbar Taten folgen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der neue DFB-Hoffnungsträger bereits drei ausführliche Telefongespräche geführt, mit Vincent Kompany, Sebastian Hoeneß und Niko Kovac.

Besserer Kommunikator als Nagelsmann

„Klopp möchte den Vereinen deutlich machen, wie eng er mit ihnen zusammenarbeiten und in regelmäßigem Kontakt bleiben möchte. Er hat auch mit den Trainern der deutschen U-Nationalmannschaften gesprochen und ihnen gesagt, dass sie angesichts ihrer enormen Bedeutung für ihn und die deutsche Nationalmannschaft praktisch auch eine Art Nationaltrainer seien“, so der Bezahlsender.

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Weitere Gespräche mit anderen Entscheidern sind geplant. Gerade dieser fehlende Austausch soll Amtsvorgänger Julian Nagelsmann – abseits der sportlichen Ergebnisse – zum Verhängnis geworden sein. Ebenso wie die fehlende Präsenz in den Stadien. Klopp hat sein Kommen zum Saisonauftakt des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend (20:30 Uhr) bereits angekündigt.

Klopp macht Musiala Mut

Mit einem seiner wichtigsten Spieler hat sich Klopp ebenfalls bereits ausgetauscht. Nach dem erneuten Kollaps von Jamal Musiala beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) in der vergangenen Woche hat sich Jürgen Klopp telefonisch beim Offensivspieler des FC Bayern gemeldet.

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Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, erkundigte sich der neue Bundestrainer „nach dem Wohlergehen des Nationalspielers, sagte ihm seine Unterstützung zu“. Klopp habe dem 23-Jährigen Mut zugesprochen und klargemacht: „Du bist zentraler Bestandteil meiner Zukunftsplanung, wir setzen auf dich und werden dir helfen.“

Musiala, der seit mehr als einem Jahr an Absence-Anfällen leidet, wie Max Eberl am Freitag auf der Supercup-Pressekonferenz verriet, sollen Klopps Worte sehr imponiert haben. Aktuell ist jedoch unklar, ob der Spielmacher dem DFB in der ersten Länderspielserie zwischen dem 24. September und 4. Oktober zur Verfügung stehen wird. Der FCB hat seinem Youngster infolge des zweiten Anfalls eine Spielpause verordnet und ihn beim Supercup-Erfolg gegen Borussia Dortmund (2:1) geschont. Auch gegen Stuttgart wird er nicht auflaufen.