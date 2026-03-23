Arminia-Coach Kniat: Rückendeckung mit Hintertür

Michael Mutzel stärkt seinem Cheftrainer Mitch Kniat nach der 1:3-Pleite von Arminia Bielefeld bei Aufstiegsanwärter SV Elversberg am Samstag den Rücken. „Wir haben jetzt unglücklicherweise vier Top-Teams hintereinander gehabt. Das ist für mich jetzt keine Diskussion um den Trainer. Ich bin überzeugt, dass wir das hinbekommen werden“, sagte der Sportgeschäftsführer gegenüber Medienvertretern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Durch die Schlappe in Elversberg bleibt der Aufsteiger auch im fünften Ligaspiel in Serie sieglos und rutscht punktgleich mit Relegationsrang 16 auf den 15. Tabellenplatz ab. Mutzel ordnet ein: „Wir haben zu wenig Punkte, das ist Fakt. Ich finde es gut, dass jetzt eine Pause ist, da kann man sich ein bisschen sammeln.“ Auf die Frage, ob an Kniat festgehalten wird, antwortete Mutzel: „Davon gehe ich aus.“ Ein lupenreines Treuebekenntnis ist das nicht.