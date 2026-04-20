Fetter Millionen-Regen für Schalke

Der FC Schalke 04 kann für die kommenden Jahre deutlich mehr Geld für den Haushalt einplanen. Wie ‚Sky‘ im Podcast ‚Schalker Markt‘ berichtet, haben die Knappen für die kommenden drei Saisons einen namentlich noch nicht bekannten neuen Hauptsponsor gefunden. Der Vertrag soll pro Saison rund sieben Millionen Euro einbringen.

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Damit zahlt der künftige Hauptsponsor, der ein Industrieunternehmen aus der Region sei, doppelt so viel wie der bisherige Sponsor Sun Minimeal. Der Deal werde am heutigen Montag unterschrieben und im Laufe der Woche offiziell verkündet, so der Bezahlsender. Die 21 Millionen Euro kann Schalke gut gebrauchen, um etwa den Kader nach dem sich anbahnenden Bundesliga-Aufstieg zu verstärken.