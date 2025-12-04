Ob Leon Goretzka (30) über den kommenden Sommer hinaus das Trikot des FC Bayern trägt, ist weiterhin unklar. Eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zeichnet sich bislang nicht ab. Einen möglichen neuen Mittelfeldspieler haben die Bayern-Bosse offenbar in der Premier League ausgemacht.

Nach Informationen der ‚tz‘ zeigt der deutsche Rekordmeister Interesse an Youngster Carlos Baleba (21) von Brighton & Hove Albion. Der Kameruner, der im zentralen Mittelfeld unter Coach Fabian Hürzeler gesetzt ist, wäre für die Münchner aber gewiss kein Schnäppchen.

Im Sommer 2026 sind die Seagulls laut der ‚tz‘ ab einer Ablöse von 85 Millionen Euro gesprächsbereit. Ob die Bayern bei diesem Preisschild konkret in den Poker einsteigen würden, scheint zumindest fraglich. Zumal der elffache Nationalspieler bei den zahlungskräftigen englischen Topklubs ebenfalls auf der Liste steht.

Im vergangenen Transferfenster wollte Manchester United Baleba unbedingt verpflichten, Brighton forderte seinerzeit aber sogar umgerechnet 116 Millionen Euro – zu viel für die Red Devils. Bei United gilt Baleba jedoch weiterhin als einer der Wunschkandidaten. Auch dem FC Liverpool und Manchester City wird Interesse nachgesagt.

Der 1,79 Meter große Linksfuß war im August 2023 für 27 Millionen Euro vom OSC Lille nach Brighton gewechselt. Seitdem bestritt er 94 Einsätze (vier Tore, zwei Vorlagen). Sein Vertrag beim aktuellen Tabellensiebten der Premier League läuft bis 2028 samt Option auf ein weiteres Jahr.

Bayerns weitere Mittelfeld-Kandidaten

Derweil wurden bei den Bayern zuletzt weitere junge Mittelfeldspieler als perspektivische Nachfolger von Goretzka gehandelt. Zu den Kandidaten zählen Nathan De Cat (17/RSC Anderlecht), Kees Smit (19/AZ Alkmaar), Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC), Tobías Andrada (18/Vélez Sarsfield) sowie neuerdings Zé Lucas (17/Sport Recife).