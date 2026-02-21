Wechsel-Entscheidung: Kim durchkreuzt den Bayern-Plan
Langsam aber sich richten die Bundesligisten den Fokus auf den kommenden Sommertransfermarkt. Der FC Bayern will die Innenverteidigung aufhübschen, Min-jae Kim könnte aber der Spielverderber sein.
Sportlich läuft es beim FC Bayern wie am Schnürchen, finanziell ist der Rekordmeister aber längst nicht mehr so auf Rosen gebettet wie noch vor ein paar Jahren. Im Hinblick auf den Sommertransfermarkt hat Uli Hoeneß daher bereits unterstrichen, dass Max Eberl nicht aus dem Vollem schöpfen kann. Es gilt die Devise: Teure Neuzugänge müssen durch Verkäufe finanziert werden.
Einer dieser Verkaufskandidaten ist Min-jae Kim. Laut ‚Sport1‘ will der Rekordmeister den Transferfokus auf die Innenverteidigung richten, der Südkoreaner soll dabei Platz für einen neuen Mann machen, der qualitativ mit Jonathan Tah (30) und Dayot Upamecano (27) mithalten kann.
Kim will nicht weg
Einziges Problem: Wie der Fernsehsender ergänzt, hat Kim keinerlei Ambitionen, die Münchner nach dieser Spielzeit zu verlassen. Zwar kommt der 29-Jährige unter Vincent Kompany nur sporadisch zum Einsatz, wird dafür aber gemäß ‚Sport1‘ im Bestfall mit bis zu 17 Millionen Euro entlohnt.
Obwohl mit dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur bereits potente Interessenten genannt wurden, wird eine solche Summe wohl keiner der Klubs in Aussicht stellen. In München könnte er dieses Gehalt hingegen noch bis zum Vertragsende 2028 einstreichen.
