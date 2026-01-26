Menü Suche
US-Talent zur Eintracht

von Dominik Schneider - Quelle: Fabrizio Romano
Choreo Eintracht @Maxppp

Den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt ist es wohl gelungen, ein Talent aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland zu lotsen. Fabrizio Romano berichtet über den bevorstehenden Wechsel von Pedro Guimaraes vom Orange County SC zu den Adlern.

Bei der Vereinbarung zwischen allen Parteien soll es sich um einen Transfer für die erste Mannschaft handeln. Der 17-jährige Linksverteidiger ist US-amerikanischer U17-Nationalspieler und läuft mit OC in der USL Championship auf.

