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Weltmeisterschaft

Endo verpasst die WM – Gladbach-Profi rückt nach

von Julian Jasch
Shuto Machino für Gladbach im Einsatz @Maxppp

Wataru Endo (33) verpasst die diesjährige Weltmeisterschaft kurz vor knapp. Wie der japanische Verband offiziell mitteilt, muss der defensive Mittelfeldspieler vom FC Liverpool das Turnier verletzungsbedingt absagen.

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Einen Ersatz hat Nationaltrainer Hajime Moriyasu schon beordert: Gladbach-Profi Shuto Machino (28) darf sich über eine späte Nominierung freuen. In Gruppe F trifft Japan auf die Niederlande, Tunesien und Schweden.

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