Serie A-Interesse an Ugarte

Der AC Mailand schaut sich nach Verstärkungen für die Mittelfeld-Zentrale um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, zeigen die Rossoneri dabei auch Interesse an Manuel Ugarte von Paris St. Germain. Neben dem 23-Jährigen wird auch Teun Koopmeiners (26) von Atalanta Bergamo gehandelt.

Ugarte besitzt bei PSG eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro. Diese Summe könnte für die Rossoneri zu hoch sein, weshalb die Norditaliener ein Leihgeschäft anstreben könnten. In der französischen Hauptstadt agiert der Urugayer eher glücklos, in den vergangenen Monaten blieb er häufig nur Reservist.