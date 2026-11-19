Auch Jan-Christian Dreesen hat Zweifel, dass Jamal Musiala (23) ob seiner Krankengeschichte wieder zu alter Stärke finden kann. Der Vorstandsboss des FC Bayern sagt der ‚Abendzeitung‘: „Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder, wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern-Patron Uli Hoeneß hatte zuletzt auf die Problematik aufmerksam gemacht, dass Musiala einer der Topverdiener in München ist, dies aufgrund seiner neurologischen Erkrankung aber nicht mehr mit Leistung rechtfertigen könne. Dem Vernehmen nach wünscht sich Hoeneß sogar einen Gehaltsverzicht von Musiala, der seinen Vertrag Anfang Februar 2025 bis 2030 verlängert hatte. Der deutsche Nationalspieler feiert am morgigen Freitag (20:30 Uhr) sein Comeback nach einem Muskelfaserriss, der ihn acht Wochen lang zum Zuschauen zwang.