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Bundesliga

Werder: Konkurrenz bei Kastenmeier

von Dominik Sandler - Quelle: Braunschweiger Zeitung
Florian Kastenmeier jubelt @Maxppp

Der VfL Wolfsburg arbeitet daran, das Torhüter-Team zu komplettieren. Laut der ‚Braunschweiger Zeitung‘ sind die Niedersachsen an Florian Kastenmeier (28) und Philipp Schulze (23) interessiert. Kastenmeier verlässt Fortuna Düsseldorf und wird auch beim SV Werder Bremen gehandelt.

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Beim VfL könnte er die Nachfolge von Kamil Grabara (27) antreten, sollte der Pole den Bundesliga-Absteiger verlassen. Schulze spielt derzeit beim SC Verl, stammt aber aus der Jugend des VfL. Bei den Ostwestfalen war er in der vergangenen Saison der Stammtorhüter von Tobias Strobl. Jetzt könnte er seinem ehemaligen Cheftrainer nach Wolfsburg folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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