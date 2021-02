Kohfeldt reagiert auf Bayern-Interesse an Friedl

Florian Kohfeldt hat das kolportierte Interesse des FC Bayern an Abwehrspieler Marco Friedl kommentiert. „Ich bin nicht mal Frank Baumann, das ist nicht meine Baustelle. Solange Marco hier ist, freue ich mich sehr. Es gibt keine Anzeichen, dass irgendwas passiert in naher Zukunft“, erklärt der Trainer des SV Werder Bremen im Anschluss an das 0:0 gegen den SC Freiburg.

Für festgeschriebene zehn Millionen Euro kann der FC Bayern München sein Eigengewächs der ‚Sport Bild‘ zufolge zurückholen. Nach Informationen der Deichstube gilt die Klausel bis Sommer 2022, Friedls Vertrag bei Werder läuft noch ein Jahr länger. Bedarf hat der Rekordmeister wegen des bevorstehenden Abgangs von David Alaba (28) in erster Linie auf der linken Seite der Viererkette. Friedl käme als Linksfuß, der grundsätzlich auch außen verteidigen kann, also nominell infrage.