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Bundesliga

Alles klar bei Geertruida

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Lutsharel Geertruida im Leipzig-Training @Maxppp

Lutsharel Geertruida (26) kehrt in seine niederländische Heimat zurück. Mit RB Leipzig hat sich die PSV Eindhoven laut Fabrizio Romano auf eine Leihe des Rechtsverteidigers verständigt. Teil des Deals sei zudem eine Kaufoption, die sich auf 15 Millionen Euro belaufe.

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Die vergangene Spielzeit verbrachte Geertruida bereits vorübergehend beim AFC Sunderland. 2024 hatte RB den Nationalspieler (21 Länderspiele) für 20 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam verpflichtet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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