Union verleiht Dajaku in die League One

Leon Dajaku soll in Englands dritter Liga Spielpraxis sammeln. Wie Union Berlin verkündet, wird der 20-Jährige an den AFC Sunderland verliehen. „Durch seine verletzungs- und krankheitsbedingen Ausfälle war es für Leon schwierig, sich in die Mannschaft zu spielen. Deshalb freuen wir uns, nun diesen Weg mit ihm zu gehen, um ihm die gewünschte Spielpraxis geben zu können. Wir halten diesen Schritt für zielführend in seiner weiteren Entwicklung“, erklärt Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert.

Dajaku war im Januar vom FC Bayern auf Leihbasis zu den Eisernen gewechselt. Im Sommer zogen die Berliner die Kaufoption auf das Offensivtalent. Für die Union-Profis lief der 20-Jährige bislang nur zweimal auf.