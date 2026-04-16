Polanski trotzt Gladbach-Ultras

Rocco Reitz (23) wird auch in den verbleibenden Saisonspielen das Kapitänsamt bei Borussia Mönchengladbach ausüben. Trainer Eugen Polanski begründet seine Entscheidung gegenüber der ‚Bild‘: „Sie (die Ultras, Anm. d. Red.) müssen dann auch verstehen, dass wir das nicht abhängig machen von solchen Plakaten. Rocco ist vor der Saison gewählt worden, von der Mannschaft. Und er ist ein guter Kapitän, er geht vorneweg, nicht nur auf dem Rasen. Und das wird Rocco auch jetzt in den letzten fünf Spielen machen.“

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Für den Protest der Ultras, die Reitz nach dessen feststehendem Wechsel zu RB Leipzig nicht mehr in der Verantwortung sehen wollten, bringt Polanski dabei ein gewisses Verständnis auf. „Es war eine freie Meinungsäußerung der Anhänger, das habe ich bereits nach dem Spiel gesagt. Am Ende müssen wir das akzeptieren, Rocco muss das akzeptieren. Und wenn das nicht ihr Kapitän sein kann, dann kann ich schon verstehen, dass sie solch ein Plakat machen“, so der Gladbach-Coach.