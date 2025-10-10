Menü Suche
Hamburgs Sicherheitsnetz bei Vuskovic

von Luca Hansen - Quelle: Hamburger Morgenpost
Luka Vuskovic im HSV-Dress @Maxppp

Es ist unwahrscheinlich, dass Luka Vuskovic den Hamburger SV bereits im Winter wieder verlassen muss. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ kann Tottenham Hotspur den ausgeliehenen Innenverteidiger nur zurückbeordern, sollten sich zwei Verteidiger der Nordlondoner schwer verletzen. Die Schwere der etwaigen Blessuren sei auch vertraglich festgehalten, eine einfache Zerrung reiche nicht aus.

Zudem müssten die Spurs dem HSV in der ersten Januarhälfte Bescheid geben, falls sie den 18-Jährigen zurückholen wollen. Damit soll den Rothosen im Fall der Fälle genug Zeit gegeben werden, um Ersatz zu verpflichten. Zudem würden die Hanseaten eine finanzielle Entschädigung erhalten. Doch allzu große Sorgen muss sich der HSV vorerst nicht machen: Dem Blatt zufolge ist es Tottenhams Wunsch, dass Vuskovic die gesamte Saison an der Elbe verbringt.

veröffentlicht am
