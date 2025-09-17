Eriksen brennt auf Wölfe-Debüt

Christian Eriksen blickt mit großer Vorfreude auf seine Zeit beim VfL Wolfsburg und hofft auf sein baldiges Debüt für die Wölfe. Am Rande einer Wohltätigkeitsveranstaltung des VfL zeigte sich der Mittelfeldspieler angetan von seinen ersten Eindrücken, die er beim 3:3 gegen den 1. FC Köln über die 90 Minuten auf der Bank erlebte (zitiert via ‚kicker‘): „Ich hatte gehofft, ein paar Minuten zu bekommen, aber das ist etwas anderes. Aber ich habe mich wirklich gefreut, die Atmosphäre zu erleben und wie die Leute diesen speziellen Tag gefeiert haben.“ Seit einer Woche steht der Däne in der Autostadt unter Vertrag.

Für Eriksen ist die Bundesliga nach Stationen in den Niederlanden, Italien und England Neuland. „Ich habe schon viele andere Orte gesehen. Jetzt muss ich mich an die deutsche Liga gewöhnen“, fährt der 33-Jährige weiter fort, „es macht Spaß, die deutsche Liga zu verfolgen, es ist viel los. Die Spiele sind offen, es gibt viele Chancen auf beiden Seiten, wovon ich hoffentlich profitieren werde.“ Sein Debüt könnte der Kreativspieler am kommenden Sonntag gegen Borussia Dortmund (19:30 Uhr) feiern.