Bayern - Salzburg 3:1 | Note 1 für Neuer – Richards schwach

Die Bayern taten sich im ersten Durchgang schwer mit der körperbetonten Herangehensweise der Salzburger. Die besten Chancen hatten dann auch die bis in die Haarspitzen motivierten Österreicher: Berisha scheiterte an Neuer (15.), während Szoboszlai frei vor dem Tor die Nerven versagten (34.). Quasi aus dem Nichts gingen die Bayern durch Lewandowski dann doch in Führung (43.).

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Coman (52.), anschließend konnte der Titelverteidiger das Spiel ein wenig beruhigen. Auf Rocas Platzverweis reagierte der FCB postwendend mit dem 3:0 durch den eingewechselten Sané (68.). Dass Salzburg nicht gleich wieder ins Spiel kam, verhinderte Neuer mit einer bärenstarken Doppelparade gegen Berisha und Mbepu.

Kurz darauf war es aber doch soweit, als Berisha verkürzte (73.). Sucic zielte in noch knapp vorbei (84.), ehe die Bayern den Salzburger Sturmlauf überstanden hatten. Durch den Sieg steht München vorzeitig im Achtelfinale der Champions League.

1:0 Lewandowski (43.): Lewandowski legt per Hacke ab auf Müller, der aus 17 Metern den ersten Münchner Torschuss der Partie abgibt. Stankovic wehrt nicht weit genug ab, Lewandowski bedankt sich und schiebt ein. Das 71. Champions League-Tor des Polen, durch das er mit Raúl auf Platz drei der ewigen Torschützenliste gleichzieht.

2:0 Coman (52.): Effektivität pur: Goretzka erkämpft den Ball im Mittelfeld, spielt auf Coman, der von links nach innen zieht und abschließt. Den recht ungefährlichen Schuss fälscht Wöber unhaltbar ab.

3:0 Sané (68.): Hernández erobert den Ball und spielt gleich vertikal auf Lewandowski. Der legt auf die linke Seite zu Coman, dessen perfekt getimte Flanke findet Sané und der Joker vollendet per Kopf.

3:1 Berisha (73.): Salzburg mit gutem Gegenpressing. Der Ball gelangt auf rechts zu Kristensen, dessen flache Hereingabe der deutsche U21-Nationalspieler Berisha verwertet. Nach langem VAR-Check zählt der Treffer.

Jungspund Richards und Neuzugang Roca feierten jeweils ihr Champions League-Debüt und standen entsprechend besonders im Blickpunkt.

Richards: Der 20-Jährige erhielt aufgrund der angespannten Personallage das Vertrauen als Linksverteidiger. Richards konnte sich jedoch insbesondere im ersten Durchgang nicht für weitere Einsätze empfehlen: Körperlich war er seinem Gegenspieler Mwepu komplett unterlegen und auch technisch zeigte der US-Amerikaner größere Mängel. Im zweiten Durchgang stabilisierte Richards sich etwas, verteidigte später rechts hinten und hatte nach 78 Minuten Feierabend. FT-Note: 4,5

Roca: Bislang von Trainer Flick mit wenig Spielzeit beschenkt, zeigte Roca gegen Salzburg über weite Phasen, weshalb man neun Millionen Euro in ihn investierte. Der Spanier war die ordnende Hand in einer wilden Partie, zeigte sich ball- und passsicher sowie kopfballstark und giftig im Zweikampf. Zu giftig, wie seine gelb-rote Karte in der 66. Minute letztlich beweisen sollte. Der Platzverweis brachte die Bayern nochmal in Bedrängnis und trübt somit den eigentlich guten Gesamteindruck. FT-Note: 3,5

Die Noten für die Bayern

63‘ Sané (2,5) für Gnabry

63‘ Hernández (2,5) für Pavard

79‘ Costa für Coman

79‘ Martínez für Richards