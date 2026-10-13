Zwei Optionen für Arbeloa-Nachfolge

Sollte sich der FC Fulham von Álvaro Arbeloa trennen, stehen zwei alte Bekannte aus der Premier League bei den Cottagers hoch im Kurs. Laut ‚Teamtalk‘ genießen Thomas Frank, zuletzt bei Tottenham Hotspur im Amt, sowie Kieran McKenna, der bis Sommer bei Ipswich Town an der Seitenlinie stand, ein hohes Ansehen bei den Westlondonern. ‚Talksport‘ berichtet darüber hinaus, dass Frank derzeit die besten Karten auf die Arbeloa-Nachfolge besitzt.

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Der spanische Übungsleiter ist mit Fulham in der laufenden Spielzeit noch sieglos. Nach sechs Spieltagen belegt der Klub mit lediglich zwei Punkten den letzten Tabellenplatz. Sein Job im Craven Cottage hängt daher am seidenen Faden. In den kommenden beiden Partien gegen die Aufsteiger Hull City und Coventry City erwartet die Vereinsführung mindestens vier Punkte, um den 43-Jährigen im Amt zu belassen.