Roques Wunsch kostet Millionen | Alli auf Entzug

Geld ist nicht alles

Vitor Roque kommt in einem Jahr zum FC Barcelona. Die Katalanen lassen sich den Deal 35 Millionen Euro plus 31 Millionen Euro an möglichen Boni kosten. Für Athletico Paranaense ist das ein warmer Geldregen, der aber noch deutlich höher hätte ausfallen können. „United und Tottenham haben mehr als 100 Millionen für Roque geboten“, titelt die ‚Sport‘ am heutigen Donnerstag. Ausgeplaudert hat das Roques Berater André Cury. Sowohl der Agent als auch der brasilianische Klub mussten sich also wohl einige Millionen durch die Lappen gehen lassen. Cury berichtet: „Er wollte nur zu Barça. Es gab keine Möglichkeit, seine Meinung zu ändern.“ Gut gelaufen für die Blaugrana.

Güler liefert ab

Bei Arda Güler zog Barça dagegen den Kürzeren. Der Edeltechniker ist nun bei Real Madrid ins Training eingestiegen und das nicht ohne eine erste Duftmarke zu setzen. Gestern machten Videos die Runde, wie der 18-jährige Neuzugang in den ersten Einheiten beeindruckende Dribblings und einige Traumtore auf den Rasen zauberte. Güler hat damit seine Ansage untermauert, dass er sich sofort bei den Real-Profis durchsetzen will. Die spanische Presse schwärmt. Exemplarisch ist die ‚Marca‘ zu nennen, die Güler bei einer feinen Ballannahme heute aufs Cover gepackt hat. Die Schlagzeile: „Güler hat eine Gabe“. Und darunter: „Bei Real sind sie fasziniert vom Türken“. Der Hype ist real.

Dele Alli hat die Hosen runtergelassen. In einem Interview gab der ehemalige englische Nationalspieler nun zu, dass er kürzlich sechs Wochen in einer Entzugsklinik war. Laut ‚The Athletic‘ wurde eine „Sucht nach Schlaftabletten“ behandelt. Im Zuge der psychologischen Betreuung wurden auch die Hintergründe der Sucht therapiert. Laut der ‚Daily Mail‘ war Alli nicht nur ein „Drogen-Dealer im Alter von acht Jahren“, der Mittelfeldspieler vom FC Everton wurde auch „vom Freund seiner alkoholkranken Mutter missbraucht“. Man kann Alli nur wünschen, dass er diese Ereignisse aufgearbeitet hat und seiner Karriere in der kommenden Saison neuen Schwung verleihen kann.