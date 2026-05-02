Mit Wiesinger & Heidenheim: Der FC Bayern hat große Pläne

Wird in Zukunft von einem FC Bayern vor und einem FC Bayern nach Vincent Kompany gesprochen? Es scheint beinahe so, als habe der Rekordmeister seit der Ankunft des Belgiers – vor allem aber in der laufenden Saison – ein ganz neues Kapitel begonnen.

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Die Sympathiewerte von Mannschaft und Klub befinden sich gefühlt auf einem Allzeithoch, seit dem Duell mit Paris St. Germain (4:5) unter der Woche schwärmt Fußballeuropa von der Spielqualität der Münchner. Um das zu erhalten soll nun ein großes Umdenken stattfinden. Wie die ‚Münchner Abendzeitung‘ berichtet, will der FCB in der Jugendarbeit dem FC Barcelona den Rang ablaufen.

Europäische Benchmark setzen

Vor wenigen Tagen hat Michael Wiesinger, der neue Leiter des Campus, seine Arbeit offiziell aufgenommen und damit die Nachfolge von Markus Weinzierl angetreten. Die Erwartungen an Wiesinger könnten kaum größer sein, denn die Visionen wachsen derzeit in den Himmel. Wie die ‚AZ‘ berichtet, „wurde schon vor der Amtszeit von Wiesinger auf einer internen Sitzung das klare Ziel ausgegeben, dass man künftig die europäische Benchmark beim Thema Nachwuchsarbeit sein möchte. Weltbekannte Jugendakademien, wie La Masia des FC Barcelona, will der FCB hinter sich lassen“.

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Die Jugendarbeit, die beim Rekordmeister über viele Jahre eher stiefmütterlich behandelt wurde, soll eine zentrale Rolle einnehmen. Auch daran hat Kompany einen großen Anteil. Der Coach verhalf in der laufenden Spielzeit bereits zehn Talenten zu ihrem Bundesligadebüt.

Passt die geplante neue Jugend-Philosophie zum FC Bayern? Ja, es die einzige Chance gegen Premier League und Scheichklubs Nein, der Vorsprung von Barcelona ist zu groß Nein, der FC Bayern muss ein Käuferklub bleiben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Wiesinger soll den Großangriff vorantreiben und laut ‚AZ‘ endlich Konstanz in dieser wichtigen Position schaffen. Die Fluktuation war zuletzt groß, mit Weinzierl soll der Klub – trotz gegenteiliger Verlautbarungen – nicht wirklich zufrieden gewesen sein: „Bestimmte Themen sollen in der Amtszeit von Weinzierl auf der Strecke geblieben sein. Verschiedene Aufgaben mussten deshalb angeblich von anderen Mitarbeitern aufgefangen werden.“

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Heidenheim könnte helfen

Ein weiterer Hoffnungsträger neben Wiesinger könnte der 1. FC Heidenheim sein. Dieser bietet sich über seinen Vorstandsboss Holger Sanwald im Interview mit der ‚AZ‘ als ständiger Leihklubpartner an: „Wir haben ein gutes Verhältnis zum FC Bayern. Leihgeschäfte wie etwa bei Paul Wanner, Frans Krätzig oder aktuell Arijon Ibrahimovic haben gezeigt, dass beide Seiten profitieren können.“

Dies würde sich laut Sanwald auch bei einem Abstieg des aktuellen Tabellenletzten der Bundesliga nicht ändern: „Junge Bayern-Talente bekommen bei uns wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau und wir erhalten Qualität für unseren Kader, die sonst für uns nicht finanzierbar wäre. Unabhängig von unserer Ligazugehörigkeit ist das ein Modell zwischen beiden Vereinen, dass sich in den letzten Jahren bewährt hat.“