Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Alajbegovic äußert sich zu Bayer-Rückkehr

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Kerim Alajbegovic mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Es ist nach wie vor offen, wie es mit Kerim Alajbegovic weitergeht. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 18-Jährige zu seiner Zukunft: „Wie es dann im Sommer weitergeht, werden wir sehen. Im Fußball vorauszuplanen, ist nicht so einfach, weil sich Dinge sehr rasch ändern können.“ Per Rückkaufklausel kann Bayer Leverkusen den Außenstürmer von RB Salzburg für acht Millionen Euro zurück nach Deutschland holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alajbegovic hatte die Werkself erst im vergangenen Juli für zwei Millionen in Richtung Österreich verlassen. In Salzburg ist Alajbegovic nicht nur zum bosnischen Nationalspieler gereift, sondern auch zur Stammkraft. Nach 30 Pflichtspielen steht er bei zehn Treffern und zwei Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
Leverkusen
Salzburg
Kerim-Sam Alajbegović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Salzburg Logo FC Salzburg
Kerim-Sam Alajbegović Kerim-Sam Alajbegović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert