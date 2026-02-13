Alajbegovic äußert sich zu Bayer-Rückkehr

Es ist nach wie vor offen, wie es mit Kerim Alajbegovic weitergeht. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt der 18-Jährige zu seiner Zukunft: „Wie es dann im Sommer weitergeht, werden wir sehen. Im Fußball vorauszuplanen, ist nicht so einfach, weil sich Dinge sehr rasch ändern können.“ Per Rückkaufklausel kann Bayer Leverkusen den Außenstürmer von RB Salzburg für acht Millionen Euro zurück nach Deutschland holen.

Alajbegovic hatte die Werkself erst im vergangenen Juli für zwei Millionen in Richtung Österreich verlassen. In Salzburg ist Alajbegovic nicht nur zum bosnischen Nationalspieler gereift, sondern auch zur Stammkraft. Nach 30 Pflichtspielen steht er bei zehn Treffern und zwei Vorlagen.