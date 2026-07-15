Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Schmidt-Wende: Heidenheim gibt nicht auf

von Simon Martis - Quelle: Sport Bild
1 min.
Frank Schmidt bei der Europapokalpremiere des 1. FC Heidenheim @Maxppp

Der 1. FC Heidenheim will die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit Frank Schmidt nicht aufgeben. Wie Vorstandsboss Holger Sanwald gegenüber der ‚Sport Bild‘ erklärt, bemühen sich die Verantwortlichen weiterhin um einen Verbleib des Erfolgstrainers, dessen Vertrag 2027 ausläuft. „Meine Hoffnungen liegen auf einem guten Start. Vielleicht entsteht dann eine entsprechende Euphorie, von der sich Frank anstecken lässt. Das ist bei diesem Thema auch sehr wichtig. Es geht nur auf einer emotionalen Ebene.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Entscheidung wird es wohl zunächst nicht geben. Sanwald betont vielmehr, dass die aktuelle Saison im Vordergrund stehe: „Wir werden im Laufe der Saison die nötige Zeit finden, um uns über seine Zukunft auszutauschen.“ Schmidt trainiert die Heidenheimer bereits seit 2007 und führte den Klub aus dem Amatuerfußball bis in die Bundesliga.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Heidenheim
Frank Schmidt

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Heidenheim Logo 1. FC Heidenheim 1846
Frank Schmidt Frank Schmidt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert