Der 1. FC Heidenheim will die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit Frank Schmidt nicht aufgeben. Wie Vorstandsboss Holger Sanwald gegenüber der ‚Sport Bild‘ erklärt, bemühen sich die Verantwortlichen weiterhin um einen Verbleib des Erfolgstrainers, dessen Vertrag 2027 ausläuft. „Meine Hoffnungen liegen auf einem guten Start. Vielleicht entsteht dann eine entsprechende Euphorie, von der sich Frank anstecken lässt. Das ist bei diesem Thema auch sehr wichtig. Es geht nur auf einer emotionalen Ebene.“

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Eine Entscheidung wird es wohl zunächst nicht geben. Sanwald betont vielmehr, dass die aktuelle Saison im Vordergrund stehe: „Wir werden im Laufe der Saison die nötige Zeit finden, um uns über seine Zukunft auszutauschen.“ Schmidt trainiert die Heidenheimer bereits seit 2007 und führte den Klub aus dem Amatuerfußball bis in die Bundesliga.