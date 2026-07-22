Bundesliga
Wöber frei für Schalke
@Maxppp
Innenverteidiger Maximilian Wöber wird zeitnah Spieler von Schalke 04. Die geplante Vertragsauflösung bei Leeds United ist mittlerweile offiziell. Somit muss Königsblau keine Ablöse berappen.
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📰 #LUFC wishes Max Wöber all the best for the future as the defender departs the club— Leeds United (@LUFC) July 22, 2026
Wöber hält sich bereits zwecks Medizincheck im Schalker Trainingslager in Österreich auf. Der 28-Jährige wird einen leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben. In der vergangenen Saison stand Wöber als Leihspieler im Kader von Werder Bremen, spielte verletzungsbedingt jedoch nur zweimal in der Bundesliga.
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