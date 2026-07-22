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Wöber frei für Schalke

von Lukas Hörster - Quelle: leedsunited.com
Maximilian Wöber im Trikot von Werder Bremen @Maxppp

Innenverteidiger Maximilian Wöber wird zeitnah Spieler von Schalke 04. Die geplante Vertragsauflösung bei Leeds United ist mittlerweile offiziell. Somit muss Königsblau keine Ablöse berappen.

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Wöber hält sich bereits zwecks Medizincheck im Schalker Trainingslager in Österreich auf. Der 28-Jährige wird einen leistungsbezogenen Vertrag unterschreiben. In der vergangenen Saison stand Wöber als Leihspieler im Kader von Werder Bremen, spielte verletzungsbedingt jedoch nur zweimal in der Bundesliga.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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