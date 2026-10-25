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Bundesliga

„Wahnsinnig spannend“: TV-Experte denkt an Vereinsjob

von Remo Schatz - Quelle: Realtalk – die Show
1 min.
Dietmar Hamann am Mikrofon @Maxppp

Didi Hamann will sich nicht ewig als TV-Experte verdingen. „Grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen, mal im strategischen Bereich in so einer Vereinsführung mitzuarbeiten, weil es natürlich wahnsinnig spannend ist“, erklärte der frühere Nationalspieler beim Youtube-Format ‚Realtalk – die Show‘, schränkt aber ein: „Mich hat noch keiner gefragt. Wenn dich keiner fragt, musst du keine Entscheidung treffen.“

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Hamann ist seit Jahren für ‚Sky‘ in unterschiedlichen Formaten im Einsatz. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn 2011 schnupperte er kurz Trainer-Luft bei Stockport County, verfolgte den Weg nach lediglich vier Monaten aber nicht weiter. Eine Funktionärsposition bei einem Verein hatte Hamann niemals inne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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