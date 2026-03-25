Werder: Lösung bei Milosevic?

Wie wichtig Jovan Milosevic für Werder Bremen sein kann, hat er seit seiner Leihe im Winter schon mehrfach unter Beweis gestellt. In acht Spielen sind dem Serben drei Treffer geglückt, womit er schon jetzt der drittgefährlichste Profi an der Weser ist. Aktuell fehlt der 20-Jährige verletzt, schon im Sommer endet der Leih-Deal mit dem VfB Stuttgart.

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Zumindest nach aktuellem Stand. Denn laut der ‚Bild‘ darf sich der SVW berechtigte Hoffnung auf eine Ausdehnung der Leihe machen. Der VfB stehe dem offen gegenüber, da die Konkurrenzsituation bei den Schwaben ohnehin sehr groß und die Aussicht auf Spielzeit gering sei. Die Chancen, den erneuten Zuschlag bei Milosevic zu bekommen, stehen laut dem Boulevardblatt gut.

Die Hoffnung beim VfB

Grund dafür sei auch das gute Verhältnis zwischen den sportlich Verantwortlichen um Clemens Fritz und Fabian Wohlgemuth. Sollte Werder bei geglücktem Klassenerhalt einen Deal forcieren, wäre man der erste Ansprechpartner.

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Aktuell gebe es aber noch keinen Kontakt, da Werder den Fokus zunächst auf den Klassenerhalt legt. Eine Kaufoption komme auch bei einer neuerlichen Leihe für Stuttgart nicht infrage. Milosevic steht im Schwabenland noch bis 2029 unter Vertrag. Die Hoffnung ist, dass er ab der Saison 2027/28 dann ein fester Bestandteil des Kaders wird oder eine hohe Ablöse einbringt.