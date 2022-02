Lewandowski äußert sich zu PSG-Gerüchten

Robert Lewandowski hegt aktuell keine Wechselgedanken in Richtung Frankreich. Wie der polnische Stürmer im Interview mit ‚Téléfoot‘ zu Protokoll gab, möchte er „noch mehrere Jahre spielen, nicht zwei oder drei Jahre, sondern mindestens fünf Jahre.“ Angesprochen darauf, ob er Kylian Mbappé bei Paris St. Germain ersetzen würde, sagte der 33-Jährige: „Ich weiß nicht, was mit Mbappé passieren wird. Ich habe noch einen Vertrag mit dem FC Bayern bis 2023. Also denke ich noch nicht darüber nach.“

Der Toptorschütze der aktuellen Bundesliga-Saison hatte gestern mit einer Aussage überrascht, die nahelegte, dass die Bayern aktuell noch nicht an einer Vertragsverlängerung arbeiten. Vor dem Hintergrund, dass Lewandowskis Kontrakt im Sommer 2023 ausläuft und der Stürmer selbst nach eigener Aussage noch einige Jahre auf dem Platz stehen will, bleibt die Personalie also spannend.