City „endlich draußen“ | „Albtraum“ für Juve

Aus für City

Die Dominanz von Manchester City im League Cup hat ein Ende. Im Elfmeterschießen verliert die Mannschaft von Pep Guardiola gegen West Ham United (3:5) und scheidet erstmals seit fünf Jahren aus dem Pokalwettbewerb aus. Zuvor reckten die Skyblues viermal in Folge die Trophäe in die Höhe. „Citys Blase platzt“, titelt daraufhin die ‚Daily Mail‘. Die britische Boulevardzeitung freut sich über diese überraschende Abwechslung und schreibt, dass „Peps Team endlich draußen ist“. Der 21-jährige Phil Foden leistete sich schon als erster Schütze den entscheidenden Patzer vom Punkt.

Juve weiterhin in der Krise

In Italien steht Juventus Turin erneut unter Beschuss. Ein Last-Minute-Gegentreffer im Match gegen Sassuolo Calcio (1:2) besiegelte die dritte Saison-Niederlage des kriselnden Rekordmeisters. „Wo bist du, Juve?“, reagiert die ‚Tuttosport‘ auf den neuerlichen Nackenschlag für die Bianconeri. Einen Schritt weiter geht die ‚Quotidiano Sportivo‘ und nennt die Situation, in der sich die Alte Dame befindet, einen „Albtraum“. In dieser Verfassung könne sich die Mannschaft von Massimiliano Allegri „vom Scudetto verabschieden“. Nach zehn Spieltagen stehen die Turiner nur auf dem siebten Rang und weisen bereits einen Rückstand von zwölf Punkten auf den aktuellen Tabellenführer AC Mailand auf.

Koemans Zeit endet

Ronald Koeman muss seinen Platz auf der Trainerbank des FC Barcelona endgültig räumen. Eine 0:1-Pleite beim Madrider Vorstadtklub Rayo Vallecano beförderte die Katalanen in der heimischen Liga zunehmend ins Hintertreffen und kostete dem Niederländer schließlich den Job. „Entlassen“, lautet sowohl von der ‚as‘ als auch von der ‚Sport‘ dementsprechend die Schlagzeile. Als neuer Coach steht ein alter Bekannter in den Startlöchern. „Xavi ist kurz davor, sein Nachfolger zu werden“ und soll Barça wieder in die richtigen Bahnen lenken. Die Fans würden die Vereinslegende sicherlich mit offenen Armen empfangen.