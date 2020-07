Bordeaux findet neuen Trainer

Girondins Bordeaux könnte in Kürze einen Wechsel auf dem Trainerposten vollziehen. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato ist sich der Ligue 1-Klub mit dem aktuell vereinslosen Jean-Louis Gasset (66) einig, der bis zum vergangenen Sommer die AS St.-Étienne betreut hatte.

Bevor Vollzug gemeldet werden kann, will Bordeaux aber noch den bis 2022 gültigen Vertrag mit Paulo Sousa (49) auflösen. Die Gespräche sind angelaufen und sollen in den nächsten Tagen fortgeführt werden. Bordeaux schloss die abgebrochene Saison auf Platz zwölf ab, im nationalen Pokal war in der zweiten Runde Schluss. Seinen Spielern soll Sousa sein Ausscheiden bereits mitgeteilt haben.