Dank Kompany: Zirkzee-Spur zum FC Bayern wird heißer

Joshua Zirkzees Aktien auf dem Transfermarkt standen nie besser als diesen Sommer. 19 Scorerpunkte sammelte der Angreifer beim FC Bologna, der sich in einer historischen Saison als Fünftplatzierter erstmals für die Champions League qualifizieren konnte. Meister Inter Mailand, Stadtrivale & Vizemeister AC Mailand sowie Juventus Turin klopften in der Folge beim 23-Jährigen an. Doch geht es stattdessen zurück zum FC Bayern – und zwar dauerhaft?

Die Münchner besitzen bekanntlich eine Rückkaufklausel für Zirkzee, die sich auf rund 20 bis 25 Millionen Euro belaufen soll. Das Doppelte dürfte angesichts der herausragenden Saison des Youngsters bei einem Weiterverkauf drin sein. Doch wie ‚fussball.news‘ berichtet, deutet sich an, dass die Münchner die Klausel aus eigenem sportlichen Interesse ziehen. Denn mit der Ankunft von Vincent Kompany sei ein Zirkzee-Comeback bei den Bayern „immer wahrscheinlicher“.

Platz im Kompany-System

Schließlich ließ Kompany im Aufstiegsjahr des FC Burnley und auch beim RSC Anderlecht häufig mit Doppelspitze spielen – beim RSC fiel die Rolle in der Saison 2021/22 sogar einem gewissen Bayern-Leihspieler Zirkzee zu. In 45 Pflichtspielen unter Kompany erlebte der Youngster mit 18 Treffern und zwölf Vorlagen seinen ersten Höhenflug.

Aufgrund des bevorstehenden Abgangs von Eric Maxim Choupo-Moting (35) würden bei den Bayern Stand jetzt für die kommende Saison nur Weltstar Harry Kane (30) und Sturmtalent Mathys Tel (19) im Kader stehen – schon rein quantitativ zu wenig.

Noch ist aber unklar, ob Zirkzee einmal mehr den Anlauf in München nehmen will. Laut ‚fussball.news‘ fühlt sich der agile Rechtsfuß in der Serie A äußerst wohl und würde zudem bei einem Wechsel zu den bereits erwähnten italienischen Spitzenklubs auch kommende Saison an der Champions League teilnehmen. Klar ist, dank Kompany hat sich die Tür für Zirkzee beim deutschen Rekordmeister doch nochmal geöffnet.