Diego Costa: Arsenal in Lauerstellung?

Das wohl schon zum Januar endende Kapitel für Diego Costa bei Atlético Madrid weckt Interesse in der Premier League. Laut der ‚as‘ blickt der FC Arsenal ganz genau in die spanische Hauptstadt und will die Entwicklung in den kommenden Tagen abwarten. Sollte sich der 32-Jährige mit den Rojiblancos auf eine vorzeitige Auflösung des bis Sommer datierten Vertrags einigen, stünden die Gunners womöglich bereit.

Arsenal steckt auch aufgrund einer schwachen Offensive in der Krise und sucht nach Verstärkungen für den Angriff. Die Londoner sind jedoch bei weitem nicht die Einzigen, die aufmerksam nach Madrid schauen. So soll Costa „mehrere Angebote“ erhalten haben und diese mit seinem Umfeld prüfen. Der gebürtige Brasilianer kam bei Atletí in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgrund von zahlreichen Verletzungen nicht mehr richtig in Tritt. In der laufenden Spielzeit bringt es Costa auf zwei Treffer in sieben Partien.