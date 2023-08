Erste Einigung im Paredes-Poker

Leandro Paredes könnte künftig in der Türkei auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, stehen Galatasaray und Paris St. Germain kurz vor einer Einigung im Poker um den argentinischen Mittelfeldspieler. Als Ablöse sind sechs Millionen Euro angedacht. Paredes steht noch bis 2024 bei PSG unter Vertrag.

Zwischen Gala und dem 29-Jährigen selbst scheint es aktuell aber noch keine Übereinkunft zu geben. Beide Seiten seien in Gesprächen. Paredes stehe allerdings auch noch in Kontakt mit der AS Rom. Die vergangene Saison hatte der bissige Sechser als Leihspieler bei Juventus Turin verbracht.