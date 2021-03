Gladbach - Leverkusen: So könnt ihr das Bundesliga-Spiel live sehen

Im Krisenduell der Bundesliga kämpfen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen darum, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Beide Mannschaften schwächelten zuletzt enorm: Gladbach verbuchte in den zurückliegenden sechs Bundesliga-Spielen nur einen Sieg, Leverkusen ist seit drei Partien sieglos und verlor am vergangenen Sonntag mit 1:2 gegen Freiburg.

Gladbach gegen Leverkusen live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen Gladbach und Leverkusen findet am Samstag, den 6. März statt. Der Anstoß ist planmäßig um 15:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky überträgt die Partie live. Die Übertragung beginnt bereits um 14 Uhr. Fans ohne TV-Anschluss können die Partie online über Sky Go streamen. In der ARD Sportschau seht ihr ab 18 Uhr zudem eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels im Free-TV.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen den Fohlen und der Werkself weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.