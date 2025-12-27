FC Bayern: Drei Abgänge im Winter?

Sacha Boey (25)

Der Rechtsverteidiger, vor knapp zwei Jahren für 30 Millionen Euro von Galatasaray verpflichtet, kam letztmals am 1. November für den FC Bayern zum Einsatz. Für 15 Millionen Euro würden die Münchner im Januar die Freigabe erteilen. Crystal Palace ist interessiert, will die geforderte Summe bislang aber nicht zahlen. Die Engländer schauen sich bereits nach Alternativen um.

Raphaël Guerreiro (32)

Benfica-Trainer José Mourinho würde den Portugiesen im Winter gerne nach Lissabon holen. Vincent Kompany will Guerreiro wohl halten, setzte ihn zuletzt auch wieder in der ersten Elf ein und sagte: „Ich habe einen großartigen Spieler, einen fantastischen Profi. […] Er ist ein wichtiger Teil des Teams. Seine Zukunft wird intern und mit niemand anderem besprochen.“ Dass der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert wird, ist aktuell dennoch eher unwahrscheinlich.

Leon Goretzka (30)

Auch Goretzka ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende gebunden. Gänzlich ausgeschlossen ist eine Verlängerung noch nicht, doch müsste der Großverdiener Abstriche beim Gehalt machen. Interessenten für einen ablösefreien Transfer liegen längst auf der Lauer, vor allem Atlético Madrid ist dran. Schon im Winter könnte es die SSC Neapel versuchen, berichtet jetzt ‚Tuttomercatoweb.com‘. Hintergrund sei die angespannte Personallage im Mittelfeld. Sowohl Bayern als auch Goretzka wollen die Saison aber eigentlich gemeinsam zu Ende bringen.