Gladbacher Skepsis bei Koné & Bensebaini

Daniel Farke rechnet für das Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) beim VfB Stuttgart nicht zwei Leistungsträgern. „Bei Ramy (Bensebaini, Anm. d. Red.) ist es zwar keine große Verletzung, aber ich bin eher skeptisch, dass es bis zum Wochenende reichen wird. Manu (Koné, Anm. d. Red.) wird auch morgen noch nicht trainieren können. Sein Einsatz in Stuttgart ist daher ebenfalls sehr fraglich“, so der Trainer von Borussia Mönchengladbach.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenfalls fehlen wird der an den Adduktoren verletzte Marcus Thuram, über dessen mögliche Rückkehr Farke sagt: „Tikus wird auf jeden Fall die nächsten beiden Partien verpassen. Danach müssen wir schauen, ob wir ihn in der Endphase nochmal dazubekommen werden.“ Christoph Kramer (erkrankt), Tobias Sippel (Cut an der Stirn) und Semir Telalovic (Bänderdehnung), die am Montag noch ausgesetzt hatten, standen heute hingegen wieder auf dem Trainingsplatz.

Lese-Tipp

Udinese holt Brasilianer Brenner