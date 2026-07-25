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Angebot für Carvajal im Anflug

von Dominik Schneider - Quelle: Fotomac
Dani Carvajal im Training @Maxppp

Derzeit steht Dani Carvajal nach seinem Aus bei Real Madrid noch ohne neuen Verein da. Laut ‚Fotomac‘ wurden die Dienste des 34-jährigen Rechtsverteidigers bei Fenerbahce angeboten. Weiter heißt es, dass der türkische Traditionsklub tatsächlich über eine Verpflichtung des Routiniers nachdenkt.

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Im Raum steht ein Vertragsangebot über zunächst ein Jahr. Per Option soll die Zusammenarbeit dann um eine weitere Saison verlängert werden können. Fener könnte somit der dritte Profiverein für den sechsfachen Champions League-Sieger sein. Bisher spielte er lediglich für Real und Bayer Leverkusen.

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