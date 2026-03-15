Bayern-Zukunft: Das sagt Ulreich

Sven Ulreich würde seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern wohl gerne verlängern. „Ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch ein Jahr mache“, sagte der Torhüter nach dem gestrigen Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:1), seinem ersten Saisoneinsatz.

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„Die Aufgabe, die ich im Torwartteam habe, passt für mich und macht mir auch Spaß. Aber das ist nicht alleine meine Entscheidung“, so Ulreich. Gut für den 37-Jährigen: Auch Bayerns Kaderplaner stehen einer Verlängerung offen gegenüber.