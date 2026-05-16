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Bundesliga

Bundesliga-Duo jagt Rosengren

von Fabian Ley - Quelle: Expressen
Otto Rosengren schirmt den Ball ab @Maxppp

Otto Rosengren weckt Interesse in der Bundesliga. Die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, dass RB Leipzig und die TSG Hoffenheim die Fühler nach dem 23-jährigen Mittelfeldmotor von Malmö FF ausstrecken und im Sommer einen Vorstoß wagen könnten.

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Dem Bericht zufolge ist es wahrscheinlich, dass Rosengren im Sommer einen Wechsel vollziehen wird. Der 1,78 Meter große Schwede (ein A-Länderspiel) ist in Malmö gesetzt und kommt für seinen aktuellen Arbeitgeber bereits auf 103 Einsätze (neun Tore, 13 Vorlagen). Sein Vertrag läuft 2027 aus.

veröffentlicht am
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