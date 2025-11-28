Kovacs klarer Wunsch bei Anselmino

Gleich bei seinem Debüt für Borussia Dortmund Ende August konnte Aarón Anselmino (20) überzeugen. Im Anschluss musste die Leihgabe des FC Chelsea aber verletzungsbedingt wochenlang aussetzen. Nach zuletzt einem Startelf-Einsatz in der Bundesliga zeigte der Innenverteidiger nun am Dienstag beim 4:0-Sieg gegen den FC Villarreal in der Champions League wieder eine starke Leistung.

Auf der Pressekonferenz vor dem Topspiel bei Bayer Leverkusen (Samstag, 18:30 Uhr) sang BVB-Coach Niko Kovac eine Lobeshymne auf den Argentinier: „Er macht es wirklich sehr gut, wenn er spielt. Er hatte ein bisschen Pech, nach seinem wirklich sehr guten Debüt hat er bisschen Probleme gehabt. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht.“

„Auf den jungen Mann“, so Kovac weiter, „kann man sich von der ersten bis zur letzten Minute verlassen. Ein toller Bursche, aber auch ein toller Verteidiger. Also es ist schon so, dass er da nichts anbrennen lässt.“

„Soweit alles mit Chelsea geklärt“

Anselminos Leihe ist bis Saisonende angelegt, eine Kaufoption haben die Schwarz-Gelben nicht. „Es ist mit Chelsea denke ich soweit alles geklärt“, sagt Kovac, „er ist unser Spieler und ich gehe davon aus, dass er bis zum Ende dieser Saison auch unser Spieler bleibt. Ich würde es mir wünschen, denn ich denke schon, dass man sieht, dass er hier die Minuten bekommt, die er auch braucht und bei Chelsea nicht hatte. Ich bin froh, solch einen Spieler im Kader zu haben.“