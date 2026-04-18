Palmer: „Ich muss einfach nur lachen“

Cole Palmer sieht seine Zukunft uneingeschränkt beim FC Chelsea. „Ich habe keine Pläne, den Verein zu wechseln, und wenn ich so etwas lese, muss ich einfach nur lachen“, bekräftigt der Superstar der Blues gegenüber dem ‚Telegraph‘.

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2023 war Palmer für knapp 50 Millionen Euro Ablöse von Manchester City nach London gewechselt. In den vergangenen Monaten rankten sich immer wieder Wechselgerüchte um den begnadeten Linksfuß. „Offensichtlich ist Manchester mein Zuhause. Alle meine Familienmitglieder sind dort, aber ich vermisse es nicht“, stellt Palmer klar. Vertraglich ist der 14-fache Nationalspieler noch bis 2033 an die Stamford Bridge gebunden.