„Ich bin kein Witz“: Heftige Kritik an Chelsea

Die kurze Zeit beim FC Chelsea hat bei Liam Rosenior offenbar Spuren hinterlassen. Gegenüber dem Magazin ‚So Football‘ kritisiert der englische Trainer den Umgang mit ihm bei den Blues scharf: „In einem Land, in dem Toleranz ein wichtiger Wert ist, hat das, was dort passiert ist, nichts mit Fußball zu tun“, so der 42-Jährige. Nach nur drei Monaten und 23 Spielen war an der Stamford Bridge schon wieder Schluss.

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„Sie haben sich über die Anweisungen lustig gemacht, die ich Garnacho auf einem Zettel gegeben hatte, als wir gegen PSG nur noch zu zehnt waren. Meine Kleidung ist zum Gespött aller geworden, meine Art zu sprechen ebenfalls. Ich bin kein Witz“, so Rosenior, der „eines Tages“ noch einmal genauer über die Vorkommnisse ins Detail gehen will. Aktuell trainiert er recht erfolgreich den Paris FC.