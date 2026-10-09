Der türkische Verband hat sich nach den Misserfolgen der vergangenen Monate von Trainer Vincenzo Montella getrennt. Das gibt der TFF am frühen Freitagabend bekannt. Der Italiener verlor mit der Türkei alle vier Partien in der Nations League.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

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