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Offiziell UEFA Nations League

Montella-Aus besiegelt

von Dominik Sandler
1 min.
Vincenzo Montella schaut interessiert @Maxppp

Der türkische Verband hat sich nach den Misserfolgen der vergangenen Monate von Trainer Vincenzo Montella getrennt. Das gibt der TFF am frühen Freitagabend bekannt. Der Italiener verlor mit der Türkei alle vier Partien in der Nations League.

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Da Montella mit der Türkei zuvor auch noch die WM an die Wand gefahren hatte, zog der Verband jetzt die Reißleine. Der 52-Jährige war insgesamt drei Jahre als Nationaltrainer tätig und feierte mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft einen großen Erfolg. Heißer Kandidat auf die Nachfolge ist Arda Turan, der aktuell Shakhtar Donetsk trainiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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UEFA Nations League
Türkei
Vincenzo Montella

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UEFA Nations League UEFA Nations League
Türkei Flag Türkei
Vincenzo Montella Vincenzo Montella
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