Montella-Aus besiegelt
Der türkische Verband hat sich nach den Misserfolgen der vergangenen Monate von Trainer Vincenzo Montella getrennt. Das gibt der TFF am frühen Freitagabend bekannt. Der Italiener verlor mit der Türkei alle vier Partien in der Nations League.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır. Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.Unter der Anzeige geht's weiterA Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır. Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır.Unter der Anzeige geht's weiterKamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.— TFF (@TFF_Org) October 9, 2026
Da Montella mit der Türkei zuvor auch noch die WM an die Wand gefahren hatte, zog der Verband jetzt die Reißleine. Der 52-Jährige war insgesamt drei Jahre als Nationaltrainer tätig und feierte mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft einen großen Erfolg. Heißer Kandidat auf die Nachfolge ist Arda Turan, der aktuell Shakhtar Donetsk trainiert.
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden