Neuer Vertrag: Giroud & das gute Gefühl

Olivier Giroud hat eine Vertragsverlängerung beim AC Mailand weiter fest im Blick. Im Interview mit ‚DAZN‘ verrät der 36-Jährige: „Das Ziel ist es, bei Milan weiterzumachen und ich hoffe, dass wir eine Einigung finden. Wir sprechen und ich denke, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen.“ Zuletzt war von einem neuen Arbeitspapier bis 2024 die Rede, inklusive 3,5 Millionen Euro netto an Gehalt.

Im Januar fragte der FC Everton bei Giroud an, doch ein Deal wurde abgelehnt. Der Kontrakt des Franzosen läuft im Sommer aus. Für Milan kommt der Stürmer in der laufenden Saison bereits auf 30 Pflichtspiele, in denen er elf Treffer sowie sechs Assists beisteuerte.

