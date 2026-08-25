Durchbruch: Union verkauft Ansah für Rekordsumme

Ilyas Ansah (21) verlässt Union Berlin nach einem Jahr schon wieder. Daran bestehen einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge keine Zweifel mehr.

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Laut der Boulevardzeitung wechselt der 1,97 Meter große Mittelstürmer für 22 Millionen Euro aus der Hauptstadt zu Premier League-Aufsteiger Hull City. Zu klären bleibe lediglich, wie die Summe in puncto Sockelbetrag und Boni aufgeteilt wird.

Fakt ist aber, dass Ansah im Gesamtpaket zum teuersten Verkauf der Unioner Vereinsgeschichte avanciert. Den Status hat bislang noch Taiwo Awoniyi (29) inne, der 2022 für 20,5 Millionen Euro an Nottingham Forest verkauft wurde und mittlerweile bei Coventry City unter Vertrag steht.

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Ansah kam im vergangenen Jahr für vier Millionen Euro vom SC Paderborn an die Alte Försterei. 37 Einsätze, fünf Tore und drei Vorlagen später geht es für den deutschen U21-Nationalspieler vorbehaltlich des Medizinchecks in der Premier League weiter.