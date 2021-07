Ronaldo „kommt und bleibt“ | United vor „Doppel-Deal“

Ronaldos Entscheidung

In Paris St. Germains Traum von einem absoluten Dream Team taucht natürlich auch Cristiano Ronaldo auf. Der Portugiese ist in diesem Sommer aber offenbar nicht zu haben. Stattdessen soll er seinen Chefs bei Juventus Turin mitgeteilt haben, dass er mindestens bis zu seinem Vertragsende im nächsten Sommer an Bord bleibt. „CR7: Er kommt und bleibt“, titelt heute die ‚Gazzetta dello Sport‘. Am 25. Juli soll und will Ronaldo das Training bei den Bianconeri aufnehmen.

United legt nach

Nach der quasi fixen Verpflichtung von Jadon Sancho widmet sich Manchester United nun den Planungen in der Defensive. Ein „Doppel-Deal“ steht laut der ‚Sun‘ kurz bevor. Demnach seien die Verpflichtungen von Raphaël Varane und Kieran Trippier in greifbarer Nähe. Die beiden sollen für insgesamt rund 80 Millionen Euro aus Madrid ins Old Trafford kommen. „Richtung Ende nächster Woche“ soll alles unter Dach und Fach sein.

Vorfreude auf Alaba

Der spanische Rekordmeister Real Madrid steht finanziell am Abgrund. Und so konnten die Königlichen auf dem diesjährigen Sommertransfermarkt bislang nur einen Neuzugang präsentieren: Den ablösefreien David Alaba. Carlo Ancelotti stellt aber frühzeitig klar, dass dem Österreicher eine zentrale Rolle zugedacht ist. Die ‚Marca‘ zitiert den neuen Real-Trainer auf der Titelseite mit den Worten: „Alaba wird ein wichtiger Spieler sein.“ Alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen – unabhängig von möglichen weiteren königlichen Transfers.