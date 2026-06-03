Begehrter Müsel vor Zweitliga-Wechsel

Torben Müsel läuft künftig aller Voraussicht nach in der 2. Bundesliga auf. Nach Informationen der ‚WAZ‘ steht der torgefährliche Mittelfeldmann von Rot-Weiss Essen kurz vor der Unterschrift beim 1. FC Magdeburg. Noch in dieser Woche soll der 26-Jährige beim Zweitligisten als Neuzugang vorgestellt werden.

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Müsel wechselt ablösefrei nach Sachsen-Anhalt, da sein Vertrag bei RWE im Sommer ausläuft. Auch Energie Cottbus und der VfL Bochum bekundeten kürzlich ihr Interesse, gehen aber offenbar leer aus.