Süper Lig
Besiktas setzt Duo vor die Tür
1 min.
@Maxppp
Besiktas plant ohne Mittelfeldspieler Necip Uysal (34) sowie Torhüter Mert Günok (36). In einer offiziellen Mitteilung informiert der türkische Klub darüber, dass sich beide auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber begeben sollen.
Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
Beide Spieler, die in der Hinrunde noch zu Einsätzen gekommen waren, sollen das Training getrennt vom Team fortsetzen, falls sie keinen Verein finden. Günok war als Nummer eins in die Saison gestartet und ist immerhin 37-facher Nationalspieler. Beide sind eigentlich noch bis 2027 an Besiktas gebunden. Über die Gründe für die drastische Maßnahme informieren die Istanbuler zunächst nicht.
