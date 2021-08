Nach Messi-Abgang: Agüero will Barça verlassen

Sergio Agüero entschied sich unter anderem für den FC Barcelona, weil er mit seinem Freund Lionel Messi in einem Team spielen will. Wie der katalanische Fernsehsender ‚Beteve‘ berichtet, ist der ehemalige Stürmer von Manchester City daher alles andere als begeistert von La Pulgas Abgang und prüft derzeit, ob eine Vertragsauflösung möglich ist.

Sogar bei der offiziellen Vorstellung bezog sich Agüero auf seinen Nationalmannschaftskollegen. „Wir hoffen, dass wir zusammen spielen können“, erklärte der 33-jährige Angreifer. Nach dem Bekanntwerden von Messis Abgang sieht nun alles anders aus.

Das Beraterteam um Agüero klopft offenbar die Möglichkeiten eines vorzeitigen Abschieds ab. In der Sendung ‚La Porteria‘ wurde davon berichtet, dass der Argentinier seine Zukunft nicht mehr in Barcelona sieht. Ob ein Abschied so kurz nach Unterzeichnung des Arbeitspapiers möglich ist, nur weil Messi den Blaugrana nicht erhalten bleibt, lässt der in Barcelona ansässige Lokal-Sender offen.