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Bundesliga

Eintracht plant ohne Krösche

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Markus Krösche auf der Pressekonferenz @Maxppp

Bei Eintracht Frankfurt stellt man sich mehr und mehr auf eine Zukunft ohne Markus Krösche ein. Laut ‚Bild‘ rechnet die Vereinsführung nicht mehr damit, dass der Sportvorstand sein Amt noch bis zum Sommer ausführen wird. Auf der Mitgliederversammlung will Präsident Matthias Beck dafür – womöglich zwischen den Zeilen – den Grundstein legen, so die Boulevardzeitung.

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Auch das bisherige Transfermodell hat offenbar ausgedient. Junge Spieler günstig zu verpflichten und für riesige Ablösen weiterzuverkaufen, funktioniert nach Ansicht der Bosse nicht mehr, weil die Preise für Toptalente in den vergangenen Jahren nach oben schossen. Stattdessen soll der Fokus künftig mehr auf Talente aus den eigenen Reihen liegen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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